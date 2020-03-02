السعودية تجهز 25 مستشفى للتعامل مع حالات «كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

قال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية أمس، إن المملكة جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا قد يتم رصدها. ولم تعلن السعودية عن أي إصابة حتى الآن.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية «البرية والبحرية والجوية» لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض «كورونا» الجديد (Covid-19).

وتشمل القائمة المعتمدة من وزارة الصحة السعودية (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه)، سواءً بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة «باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، والمتضمّنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات، إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذاً للتدابير الوقائية وتوفيراً لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين».