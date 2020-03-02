اجتماع عربي لبحث تطورات الأزمة مع إيران

المصدر: القاهرة - واس

تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، بعد غد، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة المملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وستناقش اللجنة تقريراً أعدته الأمانة العامة للجامعة في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة، ومن المقرر أن تدرس اللجنة مشروع قرار بشأن تطورات الأزمة مع إيران، ورفعه إلى وزراء الخارجية العرب لاعتماده كخطة تحرك عربي.