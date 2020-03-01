مصر: لا نخفي شيئاً بشأن «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات صحافية له على هامش جولته التفقدية بمدينة الغردقة، أمس، طريقة تعامل الدولة المصرية مع إعلان وزارة الصحة الفرنسية، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا في رحلة سياحية لمصر.

وقال رئيس الوزراء إن

الحكومة المصرية تواصلت مع سفيرها في فرنسا، والجانب الفرنسي، للحصول على معلومات في هذا الشأن.

حيث وردت المعلومات إلى الحكومة، مؤكدة أن الشخصين كانا مقيمين ضمن فوج سياحي في الفترة من 5 إلى 16 فبراير.

وقال مدبولي إن الأجهزة المعنية في الدولة راجعت أماكن إقامة الشخصين داخل مصر، وتأكدت من مغادرة جميع أفراد الفوج.

ونفى رئيس مجلس الوزراء المصري، ما تردد من أخبار بشأن تسجيل حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، مشدداً على أن الحكومة «لن تخفي شيئاً».

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت، الخميس، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا في رحلة سياحية لمصر.