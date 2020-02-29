قطر تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

المصدر: الدوحة - أ. ف. ب

أعلنت قطر السبت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى شخص عائد من إيران.

وقالت وزارة الصحة القطرية إنّ المصاب قطري يبلغ من العمر 36 عاما، وهو أحد المواطنين الذين قامت الدولة «بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي» فور وصولهم للدوحة الخميس.

وبدأت الوزارة «فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

وتسبب الفيروس بوفاة 43 شخصا في إيران بينهم 9 وفيات في الساعات الـ24 الماضية، بينما وصل عدد الإصابات السبت إلى 593 حالة.

وكانت قناة «بي بي سي فارسي» نقلت عن مصادر لم تكشف عنها الجمعة أن 210 أشخاص توفوا في إيران بالفيروس، مشيرة إلى أن معظم الوفيات تركزت في قم وفي العاصمة طهران.