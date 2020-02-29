غوتيريس ينتقد الهوة «الغبية» بين الجنسين في العالم

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وضع حد لانعدام المساواة بين الجنسين، قائلاً إنه أمر معيب في القرن الحادي والعشرين، لأنه «ليس فقط غير مقبول، بل غبي أيضاً».

وقال غوتيريس إن التمييز ضد النساء والفتيات لايزال يمثل مشكلة رئيسة في أنحاء العالم، مقارناً إياه بالعبودية والاستعمار في السابق.

وأضاف خلال حدث في جامعة «ذي نيو سكول» في نيويورك «بدءاً بالسخرية من النساء على أنهن يعانين من الهستيريا أو تقلب الهرمونات، إلى الحكم الروتيني عليهن استناداً إلى مظهرهن».

وتابع: «لقد حان الوقت للتوقف عن محاولة تغيير النساء والبدء في تغيير الأنظمة التي تمنعهن من تفعيل إمكاناتهن. يجب أن يكون القرن الحادي والعشرين قرن المساواة بالنسبة إلى المرأة».