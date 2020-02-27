روسيا: تركيا تساعد مقاتلين أجانب على العبور إلى ليبيا

المصدر: عواصم - وكالات

اتهمت روسيا تركيا، أمس، بمساعدة مقاتلين أجانب على العبور إلى ليبيا، وذلك وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، فيما رفض مجلس القبائل الليبية أي مبادرة وراءها قطر.

وأشارت «إنترفاكس» إلى أن هذا الاتهام صدر عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وتأتي التصريحات الروسية بعد يومين من كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها إن جنديين تركيين قُتلا في ليبيا، حيث تدعم القوات التركية حكومة السراج. وتقدم تركيا دعماً عسكرياً لحكومة السراج، وتحاول التصدي لتقدم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يحاول تخليص العاصمة من سيطرة الميليشيات الإرهابية.

وفي العام الماضي، وقّعت تركيا وحكومة السراج اتفاقاً للتعاون العسكري، وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من قوات تقاتل في سورية متحالفة معها إلى ليبيا.

في السياق نفسه، رفض المجلس الأعلى للقبائل الليبية دعوة تونس لعقد اجتماع ثانٍ موسع يضم كل القبائل لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد. وأكد المجلس، في بيان نشر على «تويتر»، أنه يرفض الدعوة لاجتماع القبائل الليبية في أي مكان خارج ليبيا، خصوصاً إذا كانت قطر تقف وراء الاجتماع.

وأضاف البيان أنه «في الوقت الذي نحترم فيه مساعي الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه الملف الليبي، ونحترم ونقدّر فيه الصوت القومي العربي في تونس الشقيقة، لكننا نرفض وبشدة مقترحات من هذا النوع، خصوصاً عندما تكون برعاية قطرية واضحة، وهذه الأخيرة قد فعلت في الليبيين ما فعلت، وأنفقت أموالاً طائلة في زرع الإرهاب في بلادنا». ودعا البيان كل القبائل الليبية إلى «الوقوف صفاً واحداً، وأن نلتزم جميعاً بما جاء في مقررات ملتقى مشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ترهونة».

• تأتي التصريحات الروسية بعد يومين من كلمة لأردوغان قال فيها إن جنديين تركيين قُتلا في ليبيا.