«هفوات» جو بايدن تتزايد.. وشكوك حول صحته العقلية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ضاعف المرشح للرئاسة الأميركية، جو بايدن، الشكوك حول صحته العقلية بمزيد من الهفوات، خالطاً في أسماء المسؤولين الصينيين، ومرتكباً خطأ في المنصب الذي يترشح له، خلال أسبوع حاسم للفوز للحزب الديمقراطي.

وأعلن بايدن في كلمة، أول من أمس، في إطار حملته في كارولاينا الجنوبية: «اسمي جو بايدن، وأنا المرشح الديمقراطي إلى مجلس الشيوخ». وتم تداول تصريحاته بشكل واسع، ما أثار السخرية، خصوصاً أنه في اليوم نفسه، وفي الخطاب ذاته، دعا الناخبين إلى التصويت له أو «لبايدن الآخر».

وتباهى بايدن بجهوده عندما كان نائباً للرئيس أوباما باراك، لإقناع الصين التي كان يقودها شي جينبينغ، بالانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ نهاية 2015، إلا أنه تحدث عن دينغ هسياوبينغ الذي توفي قبل أكثر من عقدين وترك السلطة في 1992.