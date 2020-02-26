الاحتلال يقرر فتح معابر غزة وتوسيع مساحة الصيد

المصدر: القدس المحتلة -وام

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتح معبري "إيرز" (بيت حانون) في شمال قطاع غزة و (كرم أبو سالم) في جنوبه، غداً الخميس، بعد إغلاقهما في أعقاب التصعيد بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي مطلع الأسبوع الحالي.

وقال بيان صادر عن وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" "في ختام تقييم جديد للوضع وفي حال استمرار الاستقرار الأمني، تقرر استئناف نشاط معبري إيرز وكرم ابو سالم الاعتيادي بدءاً من صباح غد".

واضاف البيان أن "مساحة الصيد ستعود إلى 15 ميلا بحريا". وتابع البيان أن "عودة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة إلى الوضع الاعتيادي مشروط باستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني".