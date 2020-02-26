الرئيس الموريتاني: أزمة ليبيا مصدر قلق لدول الساحل

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، أن الأزمة الليبية تغذي الإرهاب، وتشكّل مصدر قلق كبير لدول الساحل، ولابد من إيجاد حل سريع لها.

وقال الغزواني، خلال القمة السادسة لدول الساحل الإفريقي، التي انطلقت، أمس، في نواكشوط، إن الحالة الأمنية الراهنة في ليبيا تشكل بيئة ملائمة للجماعات الإرهابية، تمكنها من الحصول على السلاح.

وأضاف أن دول الساحل تدعم اللجنة الإفريقية لحل الأزمة الليبية، وجهودها في عقد مؤتمر حول ليبيا يشارك فيه الاتحاد الإفريقي. وحذر من التدخلات الخارجية في الصراع الليبي، لأنها تؤجج الوضع الأمني في ليبيا. وتهدف القمة إلى تفعيل الآليات المالية والأمنية والعسكرية للتصدي للإرهاب الذي يضرب منطقة الساحل الإفريقي ويحصد مئات الضحايا.