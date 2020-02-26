«حماس»: نرفض عقد أي لقاءات مع إسرائيل

المصدر: غزة - د.ب.أ

أكدت حركة «حماس»، أمس، موقفها «الثابت» برفضها عقد أي لقاءات مع إسرائيل. وقالت الحركة، في بيان، إنها «ضد أي علاقة مع الكيان باعتباره كياناً مغتصباً وغير شرعي، وتجرّم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت».

وأضافت: «نستهجن ما ادعته بعض وسائل الإعلام من عقد لقاءات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) أو أي من قادته، وتؤكد نفيها القاطع لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وهي روايات باطلة لا أساس لها من الصحة، وتستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها»، وتابعت «إننا ندعو وسائل الإعلام إلى عدم الوقوع في الأفخاخ التي ينصبها الإعلام الإسرائيلي، وبعض الأبواق التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع».