تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفي الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، ظُهر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية، ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الدولة المصرية، ومحبي الرئيس السابق.

يُذكر أن علاء مبارك كشف - قبل أيام - أن والده موجود داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، نفى صباح اليوم، الأنباء المنتشرة بشأن وفاة مبارك، وقال في تصريحات صحافية: إنّ الرئيس الأسبق بصحة جيدة.