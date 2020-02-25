ترامب: أميركا ستظل دائماً صديقاً مخلصاً للهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن أميركا ستظل دائماً صديقاً مخلصاً للهند.

وكان ترامب قد وصل وبصحبته زوجته ميلانيا للهند، أمس، في زيارة لمدة يومين.

واستقبل ترامب في مطار بمدينة أحمد آباد، أمس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» الهندية عن مودي القول في بداية حديثه باستاد للعبة الكريكيت: «العلاقة بين أميركا والهند ليست فقط مجرد علاقة، لكنها شراكة شاملة وكاملة».

ووصف ترامب في حديثه مودي بالصديق الجيد، وقال «إنه زعيم رائع، الجميع يحبه، ولكنه حازم جداً».

وأضاف أن الهند تمنح الأمل للبشرية بأكملها.

وقال «لقد سافرت أنا وميلانيا 8000 ميل حول العالم، لإيصال رسالة مفادها أن أميركا تحب الهند وتحترمها».

وقال ترامب «نعمل على التوصل لاتفاق تجاري شامل، بين الهند والولايات المتحدة الأميركية، لصالح الدولتين»، مضيفاً «الهند سوق كبيرة للغاية للصادرات الأميركية، وأميركا تعد أكبر سوق لصادرات الهند، لذلك أميركا قوية هو أمر جيد بالنسبة للهند».

وأضاف «سنتوصل قريباً لاتفاق تجاري كبير، يجري التفاوض بشأنه مع رئيس الوزراء مودي، وهو مفاوض حازم للغاية».

وتعهد ترامب بتعزيز العلاقات التجارية بين أميركا والهند، وقال إن أميركا على استعداد لإمداد الهند بمعدات دفاعية، ما بين طائرات مسيرة ومروحيات وأنظمة دفاعية.

واصطحب مودي ترامب وزوجته ميلانيا في جولة بالمقر الرئيس للمهاتما غاندي، المعروف بـ«سابارماتي الأشرم»، حيث قام مودي بإهداء ترامب تماثيل القرود الثلاثة الشهيرة، المعروفة بـ«القردة الحكيمة الثلاثة».

وشاهد ترامب وزوجته عملية حياكة النسيج، من خلال آلة حياكة قديمة، موجودة في المقر.