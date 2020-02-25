قوات أميركية تعتقل شيخ عشيرة عراقياً بإنزال جوي

المصدر: بغداد - وكالات

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، باعتقال شيخ عشائري في عملية إنزال جوي نفذتها قوات أميركية بمحافظة الأنبار، غرب البلاد.

ووفق المصدر، الذي تحدث إلى «السومرية نيوز» دون أن تذكر هويته، فإن «قوة أميركية مدعومة بقوات عراقية، نفذت عملية إنزال جوي في ناحية البغدادي 90 كلم غرب الرمادي، واعتقلت الشيخ معدي العبيدي، وهو شيخ عشيرة العبيد من منزله في الناحية».

وأضاف المصدر أن «القوة نقلت العبيدي إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي»، دون الإشارة إلى دواعي الاعتقال، الذي لم يصدر بشأنه أي تأكيد أو نفي من قبل السلطات الرسمية العراقية أو الأميركية. وذكر مصدر عراقي آخر أنه تم، أمس، تطويق منزل العبيدي، وبعدها قامت القوات الأميركية، بمساندة قوات عراقية، باقتحام الدار واعتقاله.

ويعد العبيدي من الشيوخ البارزين بمحافظة الأنبار، في مواجهة تنظيم «داعش»، وتنظيم القاعدة سابقاً.