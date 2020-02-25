إصابات بـ«كورونا» في الكويت والبحرين وعُمان والعراق لأشخاص زاروا إيران

المصدر: عواصم ■وكالات

سجلت الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والعراق، أمس، أولى حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد وكلها لأشخاص زاروا إيران التي أكدت رصد نحو 61 حالة إصابة حتى الآن، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، فيما قررت الصين، فرض «حظر شامل» على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، والتي يُشتبه في أن تكون السبب في تفشي الفيروس.

وأعلن العراق أول حالة إصابة لطالب إيراني يدرس في مدينة النجف دخل البلاد قبل أن تحظر الحكومة دخول غير العراقيين القادمين من إيران.

ورصدت الكويت ثلاث حالات للإصابة بالمرض من بين 700 شخص جرى إجلاؤهم، أول من أمس، من إيران، وقالت الوزارة إن المصابين هم كويتي في الثالثة والخمسين من عمره، وسعودي في الحادية والستين، وشاب في الحادية والعشرين من العمر لم تذكر جنسيته، وظهرت عليه أعراض أولية للمرض.

في السياق، نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة قولها إن مواطناً بحرينياً وصل من إيران تم تشخيص إصابته بالمرض، وستبدأ الوزارة تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

كما نقل تلفزيون سلطنة عُمان عن وزارة الصحة العمانية إعلانها، أمس، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وقالت إن المصابتين هما مواطنتان قدمتا من إيران، وفي حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في عُمان تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران، اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

وتزايدت المخاوف من انتشار المرض بشكل وبائي في أنحاء العالم بعد زيادة حادة في عدد الحالات في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وفاق عدد المصابين به 77 ألفاً، وتسبب في وفاة نحو 2600 في الصين.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية قبل أيام كل الرحلات لإيران، بينما أوقفت السعودية سفر مواطنيها والوافدين إليها لإيران، كما أغلق العراق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام المسافرين والتجارة بناء على طلب من الكويت.

وأعلنت إيطاليا، أمس، تسجيل حالة الوفاة السادسة بفيروس كورونا الجديد، وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 219 حالة مؤكدة.

إلى ذلك، قررت الصين، أمس، وبشكل فوري فرض «حظر شامل» على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، والتي يُشتبه في أن تكون السبب في تفشي الفيروس، واجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني وصادقت على اقتراح بفرض الحظر على تجارة الحيوانات البرية وإلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البريّة.

وأكد مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس، أن أكثر من 3000 من العاملين في قطاع الصحة في الصين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، وقال المسؤول ليانغ وان نيان أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في الصين، بوريس أيلوارد، إن غالبية حالات الإصابة ظهرت في إقليم هوبي، ووقعت الإصابات على الأرجح بسبب الافتقار للمعدات الوقائية وبسبب الإرهاق.

من جانبه، قال أيلوارد، إن «الإجراءات بالغة الصعوبة التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد».

سجلت الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والعراق، أمس، أولى حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد وكلها لأشخاص زاروا إيران التي أكدت رصد نحو 61 حالة إصابة حتى الآن، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، فيما قررت الصين، فرض «حظر شامل» على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، والتي يُشتبه في أن تكون السبب في تفشي الفيروس.

وأعلن العراق أول حالة إصابة لطالب إيراني يدرس في مدينة النجف دخل البلاد قبل أن تحظر الحكومة دخول غير العراقيين القادمين من إيران.

ورصدت الكويت ثلاث حالات للإصابة بالمرض من بين 700 شخص جرى إجلاؤهم، أول من أمس، من إيران، وقالت الوزارة إن المصابين هم كويتي في الثالثة والخمسين من عمره، وسعودي في الحادية والستين، وشاب في الحادية والعشرين من العمر لم تذكر جنسيته، وظهرت عليه أعراض أولية للمرض.

في السياق، نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة قولها إن مواطناً بحرينياً وصل من إيران تم تشخيص إصابته بالمرض، وستبدأ الوزارة تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

كما نقل تلفزيون سلطنة عُمان عن وزارة الصحة العمانية إعلانها، أمس، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وقالت إن المصابتين هما مواطنتان قدمتا من إيران، وفي حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في عُمان تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران، اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

وتزايدت المخاوف من انتشار المرض بشكل وبائي في أنحاء العالم بعد زيادة حادة في عدد الحالات في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وفاق عدد المصابين به 77 ألفاً، وتسبب في وفاة نحو 2600 في الصين.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية قبل أيام كل الرحلات لإيران، بينما أوقفت السعودية سفر مواطنيها والوافدين إليها لإيران، كما أغلق العراق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام المسافرين والتجارة بناء على طلب من الكويت.

وأعلنت إيطاليا، أمس، تسجيل حالة الوفاة السادسة بفيروس كورونا الجديد، وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 219 حالة مؤكدة.

إلى ذلك، قررت الصين، أمس، وبشكل فوري فرض «حظر شامل» على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، والتي يُشتبه في أن تكون السبب في تفشي الفيروس، واجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني وصادقت على اقتراح بفرض الحظر على تجارة الحيوانات البرية وإلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البريّة.

وأكد مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس، أن أكثر من 3000 من العاملين في قطاع الصحة في الصين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، وقال المسؤول ليانغ وان نيان أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في الصين، بوريس أيلوارد، إن غالبية حالات الإصابة ظهرت في إقليم هوبي، ووقعت الإصابات على الأرجح بسبب الافتقار للمعدات الوقائية وبسبب الإرهاق.

من جانبه، قال أيلوارد، إن «الإجراءات بالغة الصعوبة التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد».

2600

حالة وفاة بالفيروس في الصين، وعدد المصابين يصل إلى 77 ألفاً.

موظفون يرشون مطهرات في أحد الأسواق بكوريا الجنوبية. ■أ.ب

وفاة سادسة في إيطاليا، و3000 من العاملين بالصحة في الصين يصابون بالفيروس.