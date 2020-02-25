232 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمواجهة «كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 232 مليون يورو (251 مليون دولار) لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، كما طالبت الدول الأعضاء بعدم اتخاذ قرارات متسرعة دون الاستناد لدليل علمي. وقال المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات جانيز ليناريتش: «بعد تسجيل أكثر من 2600 حالة وفاة في الصين، لا يوجد خيار إلا الاستعداد على جميع الأصعدة، وسيتم توجيه نصف المبلغ لمساعدة منظمة الصحة العالمية في تحسين إجراءات الاستعداد والتعامل في الدول التي لديها أنظمة صحية ضعيفة، أما بقية المبلغ فسيتم تخصيصه للبحث العلمي، على سبيل المثال من أجل الأمصال». وأضاف ليناريتش أن إجراءات مثل إغلاق الحدود داخل منطقة شنغن يجب أن تستند إلى تقييم المخاطر والمشورة العلمية والتناسب، ومن المقرر أن يجتمع فريق من منظمة الصحة العالمية وخبراء أوروبيون في إيطاليا اليوم لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس وسبل مواجهته. من جانب آخر، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس، أنه حصل على إعفاء من عقوبات الأمم المتحدة لنقل معدات طبية إلى كوريا الشمالية لمواجهة احتمال وصول فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها. وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان، إن «إمكانية انتشار الفيروس في كوريا الشمالية تشكل تهديداً لملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية». وكانت كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين شريكها التجاري الأول.