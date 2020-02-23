مشار يُقسم اليمين نائباً لرئيس جنوب السودان

المصدر: جوبا - وكالات

أقسم زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار اليمين، أمس، في جوبا ليتولى منصب نائب الرئيس، ويلتحق بالسلطة رسمياً، وقال مشار أمام جمهور من الدبلوماسيين وممثلين لدول الجوار، من بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان: «أقسم أن أكون وفياً لجمهورية جنوب السودان». وجاء القسم بعد اتفاق ريك مشار مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في البلاد منذ سنوات. وأجل كير ومشار أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018، وأودت الحرب الأهلية بحياة 400 ألف شخص.