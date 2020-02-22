أول تعليق من علاء مبارك بعد الحكم ببراءته وشقيقه جمال

المصدر: متابعات - شريف مهدي

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عقب صدور الحكم ببراءته و6 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي، الشكر للمحامي فريد الديب الذي كان يتولى القضية.

وقال علاء مبارك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "الحمد والشكر لله، نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب، المحامي القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ 2011 رغم كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها إلا أنه ظل واقفاً بجانبنا يدافع عن الأسرة.. شكراً أستاذ فريد".

وكان علاء مبارك قد قال في تغريدات صباح اليوم: "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل، والحمد لله".

أضاف: "بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين السادس والسابع لمدة سنتين على ذمة القضية، وبعد الوقوف أمام 8 دوائر، أي أمام 24 قاضياً، هذا جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام".