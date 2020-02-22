روسيا تنفي مزاعم تدخلها لترجيح كفة ترامب في الانتخابات المقبلة

المصدر: موسكو، واشنطن ■وكالات

رفض الكرملين أمس ما ورد في تقرير زعم أن روسيا تحاول التدخل في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة لترجيح كفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة المقررة في وقت لاحق العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول إن هذه المزاعم تنم عن جنون الشك.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن التقرير يعد بمثابة حلقة «أخرى في سلسلة التقارير التي تنم عن جنون الشك. ويؤسفنا أن نقول إن عددها سيتزايد مع اقتراب الانتخابات. بالتأكيد، هذه (التقارير) عارية تماماً من الصحة».

وجاء رد الكرملين بعد أن حذّر مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأميركية خلال إفادة أمام مجلس النواب من أن روسيا تتدخّل في حملة انتخابات 2020 دعماً لدونالد ترامب، ما أثار استياء الرئيس الذي قرر على أثرها إقالة مدير الاستخبارات الوطنية جوزف ماغواير، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» الخميس، بأن ترامب غضب من مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة ماغواير عندما علم بالجلسة التي جرت في 13 فبراير أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب. وذكرت تقارير أن شيلبي بيرسون مساعد ماغواير، قال أمام النواب إن روسيا تتدخّل مجدداً في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب.

وذكرت التقارير أن ترامب اشتكى من أن الديمقراطيين سيستخدمون هذه المعلومات ضدّه.

وشعر ترامب بالاستياء كذلك من حضور آدم شيف الديمقراطي الذي قاد التحقيق الذي أفضى إلى إقرار مجلس النواب عزل الرئيس بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس؛ الجلسة، بحسب «نيويورك تايمز».