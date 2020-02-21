لبنان يعلن الإصابة الأولى بـ"كورونا".. سيدة عائدة من إيران

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن وزير الصحة اللبناني حسن حمد، اليوم الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية.

وقال حمد في مؤتمر صحافي عاجل في مقر الوزارة في بيروت «بعدما اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا... سُجّلت أول حالة اليوم في لبنان»، لدى سيدة (45 عاماً) بعد وصولها من مدينة قم، لافتاً إلى وجود «حالتين مشتبه بهما».

وتابع «مثل دول كثيرة، سُجّلت أول حالة اليوم في لبنان»، لافتاً إلى «حالتين مشتبه بهما» يتم نقلهما حالياً إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي حيث وضعت المصابة قيد الحجر الصحي إن «عوارض حرارة مرتفعة ظهرت على المريضة لدى وصولها إلى المطار، وتم نقلها مباشرة إلى غرفة الحجر».

وأوضح أن «وضعها حالياً مستقر ولا تعاني من ضعف في جهاز المناعة»، لافتاً إلى أن «أربع غرف فقط في المستشفى مجهزة للمصابين بالفيروس».

وناشد وزير الصحة الوافدين كافة من إيران ملازمة منازلهم لمدة 14 يوماً احتياطاً.

وقال حسن إن قرار وقف الرحلات ذهاباً وإياباً إلى إيران لم يتخذ بعد، فيما حظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران.

وكانت مصادر طبيّة أكدت لصحيفة النهار اللبنانية اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان.

وكشفت المصادر أن سيدة مصابة بفيروس كورونا وصلت الخميس من ايران وجرى نقلها الى مستشفى رفيق الحريري.

كانت إيران قد أعلنت أول من أمس عن حالتي وفاة جراء ألأصابه بفيروس كورونا في مدينة قم،إضافة إلى ثلاث حالات إصابة جديدة.