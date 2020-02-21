قوات من الشرطة الهندية لحماية ترامب من هجمات القرود

المصدر: ترجمة:عوض خيري عن «الإندبندنت»

خصصت الحكومة الهندية وحدات من الشرطة، مسلحة بمقاليع لحماية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من هجمات محتملة من القرود، خلال زيارته المخطط لها إلى تاج محل، ضمن برنامج زيارته للهند، حيث يعيش في هذا المكان العتيق ما بين 500 إلى 700 قرد، ومعروف عن القرود مضايقتها للزوار أثناء بحثها عن الطعام داخل وحول هذا الصرح التذكاري التاريخي في مدينة أغرا الشمالية.

,تم تكثيف التدابير الأمنية، بعد أن تعرض سائحان فرنسيان لهجوم من هذه الحيوانات، أثناء التقاطهما صوراً شخصية لهما في مايو 2018. وفي وقت لاحق من ذلك العام، قتلت القرود طفلاً يبلغ من العمر 12 يوماً، بعد خطفه من منزله في المدينة. وأعرب السكان المحليون عن مخاوفهم من أن قروداً قد تنقض على ترامب وزوجته ميلانيا، خلال زيارتهما.