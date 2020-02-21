معهد موضة في نيويورك يعتذر عن عرض أزياء اعتُبر عنصرياً

المصدر: نيويورك ■أ.ف.ب

قدم معهد الموضة للتكنولوجيا «فاشن إنستيتوت أوف تكنولوجي» في نيويورك، اعتذاراته بشأن عرض أزياء اعتبره مراقبون عنصرياً، مع مرور عارضات مع شفاه حمراء اصطناعية كبيرة وآذان سوداء ضخمة.

فقد نظم المعهد، خلال أسبوع نيويورك للموضة، أول عرض أزياء له لتقديم تصاميم طلابه، في السابع من فبراير.

ووضعت عارضات عديدات خلال هذه المناسبة، شفاهاً اصطناعية حمراء ضخمة، ورموشاً كثيفة وآذاناً كبيرة.

وكشفت إحدى العارضات، وتدعى آيمي لوفيفر، أنها رفضت وضع هذه الإكسسوارات، قائلة إنها شعرت «بالانزعاج»، ولفتت الانتباه إلى أنها «عنصرية بوضوح».

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن المنظمين أوضحوا لها أنه «ما من مشكلة في أن يشعر الشخص بالانزعاج مدة 45 ثانية»، التي يستغرقها مرورها على منصة العرض.

ورأى مراقبون عديدون في مظهر العارضات شبها مع شخصية «سامبو» المتخيلة، التي تمثل صبياً أسود صغيراً، عادة ما يرسم في الولايات المتحدة مع معالم كاريكاتورية، خصوصاً الشفاه الحمراء جداً والمضخمة.

وأمام الانتقادات التي أثارتها القضية، قدمت رئيسة المعهد، جويس براون، اعتذاراتها رسمياً إلى «الذين شاركوا في العرض والطلاب، وكل الذين صدموا بما شاهدوه»، عما جاء في رسالة وردت إلى وكالة «فرانس برس».

وأكدت المسؤولة أن المعهد سيتخذ إجراءات لتجنب تكرار هذا الوضع.

وكانت دار «برادا» الإيطالية للسلع الفاخرة التزمت، مطلع فبراير، لدى بلدية نيويورك باتخاذ إجراءات لمكافحة العنصرية، بعد مرور أكثر من عام على جدل مرتبط بتماثيل صغيرة وضعتها في واجهة متجرها بمنطقة سوهو. وشبّه الكثير من الأشخاص هذه التماثيل الصغيرة بـ«سامبو» أيضاً، وعمدت «برادا» إلى سحبها من التداول.

- أمام الانتقادات التي أثارتها القضية، قدمت رئيسة المعهد، جويس براون، اعتذاراتها رسمياً إلى الذين شاركوا في العرض والطلاب، وكل الذين صدموا بما شاهدوه.