حمدان بن محمد: الإمارات ماضية في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، حيث اطّلع سموه على أحدث قدرات شركة «تاكتيكا للذكاء الاصطناعي» (TACTICA)، المتخصصة في ذكاء القرار، وحلولها المتقدمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي الوكيلي في دعم صنع القرار وتعزيز الجاهزية والاستشراف في القطاعات الحيوية.

ويأتي حضور سموه الاجتماع في إطار حرصه على متابعة تطوير القدرات التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في خدمة الأولويات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على التعامل مع المتغيرات، ويدعم توجه الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناته إلى حلول عملية تسهم في تعزيز الأمن ودعم التنمية وصناعة المستقبل.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ماضية في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي، تستند إلى الاستثمار في البحث والابتكار وتطوير القدرات، وربطها باحتياجات القطاعات الاستراتيجية، مشيراً سموه إلى أن الريادة في هذا المجال تتطلب الانتقال من تحليل الأحداث إلى استشراف المتغيرات ودعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقال سموه: «دولة الإمارات تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية للمستقبل، بل هو قدرة استراتيجية تعزز جاهزيتنا اليوم وتصنع فرص الغد، ونواصل الاستثمار في تطوير أنظمة أكثر قدرة على الفهم والاستشراف واتخاذ القرار، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول التي توظف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات وكفاءة القطاعات الحيوية».

وأضاف سموه: «المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي ستتجاوز حدود تقديم المعلومات إلى بناء أنظمة قادرة على فهم الواقع واستشراف الاحتمالات ودعم القرار في الوقت المناسب، وهدفنا أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تطور هذه القدرات وتحوّلها إلى تطبيقات عملية تسهم في بناء مستقبل أكثر جاهزية ومرونة».

وحضر الاجتماع، إلى جانب سموه، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ومستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون البحوث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل عبدالعزيز البناي، والمدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، شهاب أبوشهاب، ومدير مكتب سمو وزير الدفاع، اللواء خليفة الهاملي، والشريك المؤسس لشركة تاكتيكا للذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي للابتكار في معهد الابتكار التكنولوجي، الدكتور شوقي قاسمي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى عرض حول الحلول التي طوّرتها «تاكتيكا» بالاستفادة من تقنيات التكنولوجيا العميقة التي طوّرها معهد الابتكار التكنولوجي، وقدرتها على دمج البيانات من مصادر متعددة وتحليلها لتكوين صورة تشغيلية متكاملة تُحدَّث بصورة فورية، بما يمكّن صناع القرار من الانتقال من مجرد تحليل المعلومات إلى فهم أعمق للمشهد، واستشراف التطورات المحتملة، وتحديد مسارات الاستجابة الأكثر ملاءمة في الوقت المناسب.

وتناول العرض تطبيقات هذه القدرات في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات والعمليات الحضرية، ودورها في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة، من خلال تحويل البيانات المتدفقة إلى رؤى عملية وتوصيات تدعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية، خصوصاً في البيئات التي تتسارع فيها الأحداث ويضيق فيها الوقت المتاح لاتخاذ القرار. ويجسّد الاجتماع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز التكامل بين البحث العلمي والابتكار والتطبيق، وبناء قدرات تكنولوجية متقدمة تدعم أولوياتها الوطنية وتنافسيتها العالمية، كما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تطوير حلول تعزز كفاءة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، وترسّخ دور التكنولوجيا في خدمة الإنسان وبناء مؤسسات أكثر قدرة على استشراف المستقبل والاستعداد له.

حمدان بن محمد:

• دولة الإمارات تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية للمستقبل، بل هو قدرة استراتيجية تعزز جاهزيتنا اليوم وتصنع فرص الغد.