بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران «في أي وقت»

المصدر: أديس أبابا - رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران «في أي وقت» لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل «جوهري»، وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحافيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل التوجه إلى السعودية: «لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط، وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضاً».

وأكد أن احتجاز إيران لمواطنين أوروبيين وأميركيين غير قانوني وغير مقبول.

وقال بومبيو، قبيل أن يتوجه إلى السعودية: «سنقضي (في الرياض) الكثير من الوقت في مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجه الخصوص».