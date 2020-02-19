الهند تخفي فقراءها عن عيني ترامب بجدار

المصدر: نيودلهي -د ب أ

شرعت شركة محلية بمدينة أحمد أباد الهندية في تشييد جدار بارتفاع أربعة أقدام ليخفى وراءه الأحياء العشوائية عن نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته للهند الأسبوع المقبل.

ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، فإنه من المتوقع أن يحتشد ملايين الهنود المبتهجين لاستقبال ترامب لدى تحرك موكبه من المطار الواقع في مدينة أحمد آباد الهندية الأسبوع المقبل، بينما سيكون هناك بضعة آلاف من السكان المحليين بعيدا عن الأنظار.

ومن المتوقع أن يفتتح ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "استاد موتيرا للكريكيت" في مدينة أحمد آباد في حفل استقبال عام تم إطلاق اسم "ناماستي ترامب" عليه في 24 فبراير، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ويتهم سكان هذه الأحياء العشوائية في الهند الحكومة ببناء جدار "لإخفاء الفقراء" قبل زيارة ترامب للبلاد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يستقبله نحو سبعة ملايين شخص في الملعب، وأن يصطفوا في الشوارع لتحيته في بداية رحلته التي تستمر يومين.