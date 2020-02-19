بالفيديو.. بكاء ودعاء خلال رحلة طيران مرعبة من المغرب إلى بلجيكا

المصدر: متابعات –سمير سعيد

أظهر مقطع فيديو، أجواء الرعب التي عاشها ركاب طائرة تابعة لشركة "ريان إير" خلال رحلة من مدينة "وجدة" بالمغرب إلى بروكسل في بلجيكا، بعد أن اهتزت الطائرة بعنف في الهواء.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ركاب الطائرة عاشوا في رعب بفعل أجواء الطقس السيئة، عندما اجتاحت العاصفة "دنيس" بلجيكا في مطلع الأسبوع، حيث انتابتهم حالة من الخوف دفعت البعض إلى البكاء.

وتُظهر اللقطات التي التقطها أحد الركاب، عدداً من الركاب الآخرين مرعوبين بينما يمسكون بالمقاعد أمامهم، بينما أخذ البعض في الصلاة والدعاء، عندما ترنحت الطائرة بفعل العاصفة.

وهبطت الرحلة، بعد ثلاث ساعات و40 دقيقة، في مطار شارلروا، حيث هبت العاصفة "دينيس" التي تسببت في هبوب رياح بلغت سرعتها 62 كيلومتراً في الساعة. ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات بين الركاب أو أي أفراد من طاقم الطائرة.