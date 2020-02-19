استقالة مستشار في مكتب جونسون بسبب «تعليقات عنصرية»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن المستشار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أندرو سابيسكي، استقالته بعد ظهور تعليقات عنصرية له على الإنترنت، يربط فيها بين الذكاء والعِرق، وبدا مؤيداً لعلم تحسين النسل، وقوله أيضاً إن «الطريقة الوحيدة لتنظيم النسل ووقف حالات الحمل غير المتوقعة التي تخلق طبقة دنيا دائمة، هي في إجبار الناس على استخدام وسائل منع الحمل». واعتبر سابيسكي في السابق أن الأميركيين السود يملكون معدل ذكاء أدنى من الأميركيين البيض، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه في وسط حملة «اغتيال شخصية هائلة وإنه يتنحى لأنه لا يريد أن يكون مصدر إرباك».