لوكسمبورغ: أوروبا ستناقش «صفقة القرن» في مارس

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن، إن «صفقة القرن» ستكون على طاولة النقاش في اجتماع الاتحاد الأوروبي، في مارس المقبل، مؤكداً أن أوروبا تسعى لاحترام القانون الدولي، وأنها لا تقبل إلا بخطة تتماشى مع المعايير الدولية، ومقبولة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف اسيلبورن، في تصريح، أمس: «قررنا وضع عملية السلام في الشرق الأوسط نقطة رئيسة، بجدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسنحضّر له بشكل جيد».

وأوضح أن وجود مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة لعملية السلام، سوزانا تريستال، في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، لجمع ما هو مطلوب عبر تقرير مفصل ستعده، ومنه إجراء الانتخابات الإسرائيلية، مطلع الشهر المقبل، لتتم مناقشة الوضع بكامل التفاصيل.

وتابع: «هناك بعض الأطراف في إسرائيل طرحت ضم غور الأردن، وأنا لا أريد أن أذهب لأبعد من ذلك بالحديث، عندما نضع جميع هذه النقاط على طاولة النقاش ستحاول المجموعة الأوروبية أن تصل إلى موقف موحد، وهذا سيكون موضوعاً مهماً».