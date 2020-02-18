تركيا تصدر أوامر اعتقال لـ700 شخص من أنصار كولن

المصدر: إسطنبول - رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ممثلي الادعاء الأتراك أمروا، اليوم الثلاثاء، باعتقال ما يقرب من 700 شخص من بينهم أفراد في الجيش ووزارة العدل، في تصعيد جديد لإجراءات تتخذها السلطات ضد شبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.



والحملة الأمنية على أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، مستمرة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، والتي قُتل خلالها 250 شخصاً، ولاتزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبهاً بهم.



والعمليات الأحدث تعتبر تصعيداً من الشرطة بحق من يقال إنهم أنصار لكولن الذي كان في يوم من الأيام حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم انقلب الأمر بعد ذلك إلى عداء.



ويعيش كولن في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 ونفى أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.



وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصاً من بينهم 101 لايزالون في الخدمة.



وذكرت وكالة دمير أورين الخاصة أن نحو 100 اعتقلوا بالفعل حتى الآن في إطار تلك العملية.



وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصاً في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لكولن في وزارة العدل من بينهم 33 لايزالون في الخدمة وفقاً لما نقلته الأناضول.



وأضافت وكالة الأنباء الرسمية في ما بعد أن الادعاء أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 مشتبهاً بهم آخرين في أنحاء البلاد، بسبب صلات بكولن في إطار تحقيق فساد في اختبارات الالتحاق بالشرطة عام 2009.



واتهم أردوغان لسنوات أنصار كولن بتأسيس "دولة موازية" من خلال اختراق صفوف الشرطة والقضاء ومؤسسات أخرى.



وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفاً في انتظار محاكمتهم بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً من الموظفين والجنود وآخرين.