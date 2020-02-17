11 محافظة مصرية تصدّر الهجرة غير الشرعية

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قالت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة نبيلة مكرم، إنّ مصر بها 11 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستقوم بزيارة كل هذه المحافظات، لتتحدث مع شرائح المجتمع في القرى، سواء الشباب القصر الذين يستغلهم تجار البشر، وشريحة الأمهات للحد من سفر أبنائهن، والشباب الراغب في الهجرة.

وأكدت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» المصرية، أنّ الدولة المصرية لا تمنع الهجرة، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية، ولهذا يجب تدريب الشباب على حرف ومهن مطلوبة في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة المصرية أنّ مبادرة «مراكب النجارة» لمواجهة الهجرة غير الشرعية، أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم الأخير، وكلّف وزارة الهجرة بتنفيذها فوراً، متابعة: «بدأنا العمل في محافظة الفيوم ثم البحيرة، وأمس كانت المحطة الثالثة في الغربية».

وتابعت مكرم أنّ الهجرة غير الشرعية ليست فقط أن نحذر المواطن من خطورتها، بل نسعى لتوفير فرص بديلة للشباب لمنعهم من السفر.