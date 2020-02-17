رئيس الجزائر: الحراك يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر

المصدر: الجزائر ■د.ب.أ

أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أمس، أن الحراك الشعبي يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر، مضيفاً في كلمة: «لقد مرت سنة على ذكرى الحراك السلمي تحت حماية الجيش، طالباً التغيير، رافضاً المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينات القرن الماضي». وأشار تبون إلى أنه «بعد انتخابه على رأس الجمهورية، جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبياً بذلك ما كان متبقياً من مطالب الحراك». وتسبب الحراك الشعبي في الجزائر، الذي انطلق 22 فبراير الماضي، في استقالة رئيس البلاد السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وسجن العديد من كبار المسؤولين في عهده، إلى جانب عدد آخر من رجال الأعمال، بتهم الفساد.