هجوم بسكين داخل كنيسة في موسكو

المصدر: موسكو ■أ.ف.ب

أوقفت الشرطة الروسية رجلاً في موسكو، أمس، بعد طعنه شخصين داخل كنيسة شمال شرق العاصمة الروسية، حسبما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك.

وقالت فولك: إن «المتهم، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، من سكان منطقة ليبيتسك (جنوب موسكو)، وأوقف داخل كنيسة في شارع باكونينسكايا، بعدما جرح شخصين بسكين». وبحسب قناة محلية، اقتحم الرجل الكنيسة خلال قداس، وقام المصلون بالتصدي له إلى حين وصول الشرطة، وأفاد كاهن الكنيسة، كيريل سلادكوف، بأن المهاجم كان يرتدي قناعاً، وسماعات يصغي من خلالها إلى الموسيقى.