بعد صدمة الفيديو.. ماكرون يختار وزيرة الصحة لخوض انتخابات عمدة باريس

المصدر: باريس - د. ب. أ

اختار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزيرة الصحة في حكومته أغنيس بوزين لخوض انتخابات عمدة باريس بعدما تسبب نشر فيديو إباحي لانسحاب مرشحه الأول للمنصب.

ويعد تغيير المرشح الذي تم في آخر لحظة، مع اجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 15 مارس المقبل، أخر نكسة للرئيس الفرنسي، الذي تراجعت نسبة شعبيته على المستوى الوطني إلى 32 بالمئة في يناير الماضي، وفقا لوكالة (بلومبرغ) للأنباء اليوم.

وتم نشر مقطع الفيديو الجنسي ورسائل نصية متبادلة بين بنجامين غريفو (42 عاما) المتحدث السابق باسم حكومة ماكرون، وامرأة على موقع إلكتروني مساء الأربعاء الماضي، مما دفع غريفو إلى الانسحاب من السابق الرئاسي يوم الجمعة قائلا إن «عائلته لا تستحق ذلك».

واختار حزب ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، أغنيس بوزين اليوم الأحد مرشحة بديلة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وتعد بوزين من أبرز أعضاء الحزب حيث عملت وزيرة منذ تولي ماكرون السلطة وكانت في مركز استجابة البلاد لفيروس كورونا الجديد(كوفيد -19).

يذكر أن عمدة باريس «آن هيدالغو» وهي اشتراكية تخوض الانتخابات سعيا للفوز بولاية جديدة في المنصب، كما تخوض رشيدة داتي، وزيرة العدل السابقة كمرشحة لحزب «الجمهوريون» اليميني.