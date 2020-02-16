رئيس جنوب السودان يوافق على مطلب أساسي للمعارضة

المصدر: جوبا ■أ.ف.ب

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس، موافقته على مطلب أساسي للمعارضة وهو العودة إلى نظام فيدرالي من 10 ولايات، بدلاً من 32 ولاية، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال كير عقب اجتماع في جوبا لكبار مسؤولي الحكومة والجيش: «توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام، انتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه».

ويواجه كير وزعيم المتمردين رياك مشار ضغوطاً دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 فبراير الجاري، وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وتجاوز كير ومشار مهلتين سابقتين للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل، وعانى الملايين على إثرها من الفقر الشديد.