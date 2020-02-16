البرلمان العراقي يصوّت على الحكومة الجديدة خلال أسبوع

المصدر: بغداد ■وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء أمس، أنه سيطرح تشكيلته الوزارية للتصويت عليها من قبل البرلمان الأسبوع الجاري، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء من دون تدخل سياسي، سنطرح أسماء التشكيلة خلال الأسبوع الجاري، بعيداً عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها، من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب».

وفي السياق نفسه، قال النائب في البرلمان العراقي، عبود العيساوي، إنه تم عقد لقاء بين النواب ورئيس الوزراء المكلف، أفضى إلى حصول توافق سياسي برلماني، لتمرير منح الثقة للحكومة الجديدة. ودخلت مهلة تشكيل الحكومة الجديدة يومها الـ15 من أصل 30 يوماً حسب الدستور العراقي ويتوجب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إعلان التشكيلة الوزارية في غضون الأيام المقبلة.

إلى ذلك، قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسة في وسط بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.

وتحدّث ناشطون عن حملة اختطاف واغتيال تعرّض لها ناشطون على مدى الأشهر الأربعة الماضية لمنعهم من التظاهر، من دون إلقاء القبض على الفاعلين، وبحسب مصدر أمني، تعرض ثلاثة ناشطين للاختطاف خلال اليومين الماضيين بمناطق متفرقة في بغداد.

وكانت الأمم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق، وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية العراقية الأسبوع الماضي أنّ 2700 ناشط أوقفوا منذ انطلاق الاحتجاجات، لايزال أكثر من 300 منهم قيد الاحتجاز.