مقتل 5 أشخاص بانقلاب قارب سياحي في بنجلاديش

المصدر: دكا -د ب أ

ذكر رجال إنقاذ أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن انقلب قاربهم السياحي في جنوب شرق بنجلاديش اليوم الجمعة.

وانقلب القارب الذي كان يحمل حوالي 30 سائحا في بحيرة "كابتاي"، بينما كان في طريقه إلى شلال "سوبلانج". وكان في طريقه من مقر إدارة منطقة رانجاماتي، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة، دكا، طبقا لما ذكره راتان كومار ناث وهو أحد المسؤولين بإدارة خدمة الإطفاء والدفاع المدني.

وتابع أن فريقه انتشل جثث خمسة أشخاص وأنقذ الناجين من البحيرة. وكانت البحيرة قد تشكلت في أوائل ستينيات القرن الماضي، عندما تم بناء خزان على نهر "كارنافولي" لمشروع توليد الطاقة الكهرومائية.

ولم يحدد ناث سبب الحادث.

وقال مسؤول الشرطة، خان نور الإسلام إن الضحايا جاءوا من منطقة "شاتوجرام" المجاورة للقيام بزيارة في مطلع الأسبوع.

وهؤلاء الذين توفوا في الحادث موظفون بمصنع ملابس في منطقة شاتوجرام، حسب المسؤول.



وكثيرا ما تحدث حوادث انقلاب قوارب في بنجلاديش، المليئة بالأنهار.

ويعزي خبراء السبب في الحوادث إلى ضعف معايير السلامة والتراخي في تنفيذ اللوائح.