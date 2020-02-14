الرئيس اللبناني يطلب من الحكومة بدء إعداد مشروع موازنة 2021

المصدر: بيروت - رويترز

قالت وزارة الإعلام اللبنانية بعد اجتماع للحكومة الجديدة أمس بالقصر الرئاسي، إن الرئيس ميشال عون طلب من الوزراء البدء في إعداد مشروع موازنة 2021.

وسبق الجلسة اجتماع مالي رفيع حضره الرؤساء الثلاثة، أي عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري.

ويواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية، ويتعين عليه البت سريعاً بشأن ما إذا كان سيسدد ديوناً مستحقة بالعملة الأجنبية.

في الأثناء، قالت وسائل إعلام لبنانية عدة أمس، إن تعميماً من مصرف لبنان المركزي حدد سقفاً لسعر الفائدة عند 4% للودائع الدولارية، وعند 7.5% لودائع الليرة اللبنانية.