1016 وفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين

المصدر: عواصم - وكالات

وصلت حصيلة وفيّات فيروس كورونا الجديد في الصين، أمس، إلى 1016 حالة وفاة، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 42 ألف شخص، فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن العدد المتزايد لحالات العدوى خارج الصين، قد يُنذر بتفشي المرض بشكل أوسع في جميع أنحاء العالم.

وتحدثت السلطات الصحية الصينية عن 108 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ومن المقرر أن يعقد وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، غداً، في بروكسل لمناقشة تدابير منسقة ضد الوباء. ووصل وفد خبراء دولي تابع لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين، بهدف دراسة مصدر فيروس كورونا الجديد وآثاره.