الاتحاد الإفريقي يقرر إرسال بعثة تقييم للوضع في ليبيا

المصدر: أديس أبابا - وكالات

أعلن مفوض السلم والأمن الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن الاتحاد الإفريقي سيرسل بعثة تقييم للوضع في ليبيا لمعرفة مدى احترام وقف إطلاق النار.

وقال شرقي، أمس، في مؤتمر صحافي على هامش القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا، إن القادة الأفارقة أكدوا في قمتهم الـ33 بأديس أبابا ضرورة احترام وقف إطلاق النار والتدخلات الخارجية في ليبيا.

وأشار إلى أن القمة الإفريقية رحّبت بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الوضع في ليبيا، موضحاً أنه سيشارك في مؤتمر لمتابعة هذه الأزمة في ميونيخ الألمانية يوم 16 فبراير الجاري.

وتابع: «قدمنا تقريراً عن حالة السلم والأمن في القارة للقادة الأفارقة، تضمن الأوضاع الراهنة والتقدم الذي أحرز في بعض دول القارة».