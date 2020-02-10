ترامب يتوقع زوال أزمة "كورونا" بحلول أبريل

المصدر: واشنطن -وكالات

توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأميركية اليوم، أن تتلاشى أزمة فيروس كورونا الجديد بحلول شهر إبريل، بسبب الحرارة، مشيداً مجدداً بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في الصين نحو 871 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليوم لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 37 ألفًا و198 شخصًا في الصين القارية.

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إليها من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.