900 ألف نازح من شمال غرب سورية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غرب سورية منذ مطلع ديسمبر الماضي.

ولفت المرصد إلى استمرار حركة النزوح من حلب وإدلب، ونقل عن مصادر موثوقة قولها إن عدداً كبيراً من النازحين يحاولون الدخول سراً إلى تركيا عبر دفع أموال طائلة للمهربين.

وكانت بيانات أممية أفادت الأسبوع الماضي بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية السورية في شمال غرب البلاد، تسببت في نزوح نحو 520 ألف شخص خلال شهرين، وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، إن 80% من النازحين من النساء والأطفال.