الجيش الأفغاني يقتل قائداً كبيراً في الشرطة لرفضه التوقف بسيارته

المصدر: كابول - د ب أ

أكد المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في إقليم هيرات غرب أفغانستان، عبدالرؤوف أحمدي، أن قائد وحدة العمليات التابعة للشرطة الوطنية الأفغانية في إقليم هيرات أحمد شاه، قُتل في إطلاق نار غير مقصود من قبل قوات الجيش، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.



ووقع الحادث في مدينة هيرات، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، مساء أمس، عندما رفض قائد الشرطة الذي كان يقود سيارته الخاصة، الوقوف لقوات الجيش، التي تقيم نقاط تفيش في مناطق غير متوقعة في مدن كبرى- بما فيها كابول- في بعض الظروف المعينة، حسب المتحدث.



وأطلقت قوات الجيش عن طريق الخطأ النار على السيارة، التي كان يقودها قائد الشرطة، بعد رفضه الوقوف، حسب أحمدي.



ولم تعلق وزارتا الدفاع والداخلية على هذا الحادث، حتى الآن، ولم تؤكدا إجراء تحقيق.



ووحدة أحمد شاه مسؤولة عن إجراء عمليات خاصة في المنطقة الغربية.