الصين: خروج 1153 شخصاً من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس، خروج 1153 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد من المستشفيات، بعد تعافيهم. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن اللجنة الوطنية الصحية القول إن 261 شخصاً خرجوا من المستشفيات، أول من أمس، بعد شفائهم. وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 563 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28 ألفاً و18 حالة، بحسب السلطات الصحية. وفي لندن، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا، حيث جرى نقل المريض إلى وحدة متخصصة في الأمراض المعدية.