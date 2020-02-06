خبراء عسكريون من روسيا وتركيا «قضوا بشكل مأساوي» في سورية

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت السلطات في موسكو الخميس أن عددا من الخبراء العسكريين «الروس والاتراك» قتلوا في سورية «بشكل مأساوي»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه في منتصف يناير قام الجيشان الروسي والتركي بمحاولة جديدة لفرض وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكن «المسلحين... صعدوا هجماتهم».

وأضافت أن «عدد القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السوريين والمدنيين خارج منطقة التصعيد ارتفع إلى المئات. وقضى خبراء عسكريون روس وأتراك بشكل مأساوي».

وامتنع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن كشف مزيد من التفاصيل للصحافيين،واحال جميع الأسئلة إلى وزارتي الخارجية والدفاع. ورفض المتحدثون باسم وزارة الخارجية الإدلاء بأي تعليق فوري.

وذكرت نوفايا غازيتا، الصحيفة المستقلة في وقت سابق هذا الأسبوع أن أربعة من عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف.إس.بي) قتلوا في سورية مطلع فبراير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن العناصر قتلوا في كمين قرب اللاذقية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية.