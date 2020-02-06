محمد علاوي يلتقي ممثلين عن المتظاهرين العراقيين

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية، وقالت مصادر إن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام، من خلال تغيير نحو 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة، و450 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، كما تعهد بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى الذين سقطوا خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة.