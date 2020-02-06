892 مريضاً يتماثلون للشفاء من فيروس كورونا الجديد في الصين

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس، أن 892 مصاباً بفيروس كورونا المتحور الجديد، خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، نقلاً عن اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، وذكرت السلطات أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصاً، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24 ألفاً و324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم الصينية.

وقال نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية، هو ليشان، إن الوضع الخاص بفيروس كورونا لايزال خطيراً، وإن المدينة تواجه الكثير من التحديات.

ووضعت ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، مواطني المدينة في حجر صحي بالفنادق والمدارس والمستشفيات، فيما أغلقت السلطات مزيداً من المدن الصينية وطلبت من الناس البقاء في منازلهم، ففي هانغتشو، على بعد 175 كلم جنوب غرب شنغهاي، أقيمت سياجات خضراء لقطع الشوارع المؤدية إلى مقر عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا»، فيما حلقت طائرة مقاتلة في الأجواء. وسمح لعمال التوصيل بتسليم سلع، وفرضت ثلاث مدن أخرى في مقاطعة جيجيانغ الواقعة شرقاً (تاتشو وونتشو وأجزاء من نينغبو) تدابير مماثلة تطال نحو 18 مليون شخص، وشجعت سلطات مدينتين في مقاطعة هيلونغجيانغ، على اتخاذ تدابير مماثلة.