6 ملايين يورو لبناء مشروعات في الضفة الغربية

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه قدم مع الدنمارك نحو 6 ملايين يورو لتنفيذ 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية والخدماتية، في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاتحاد في القدس المحتلة، أن الإسهام جاء من خلال برنامج تنمية المنطقة (ج)، التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية.

وتم الإعلان عن الإسهام عبر لجنة توجيهية ضمت وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، ورئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، غيرهارد كراوس، ومكتب ممثلية الدنمارك في رام الله، خلال لقاء عقد، أمس، في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطينية، لاستعراض وإقرار التجمعات السكانية المختارة، ومشروعات البنية التحتية الاجتماعية العامة ذات الصلة.