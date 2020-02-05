قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أسراها في غزة

المصدر: غزة - د ب أ

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، أن عدداً من أسرى إسرائيل لديها أصيبوا "بشكل مباشر" في غارة إسرائيلية على غزة في مايو الماضي، ولم توضح الحركة مصير الأسرى الإسرائيليين بعد القصف.

وقالت الحركة في بيان لها: "في الوقت الذي يترك فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام 2014 غير آبه بمصيرهم المجهول، فإننا في كتائب القسام نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان مايو 2019 على قطاع غزة".



أضاف: "حين قصف الاحتلال الإسرائيلي العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسراه قد أصيبوا بشكلٍ مباشر، ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة، ونعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل".

وكانت كتائب القسام أعلنت سابقا أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة من دون أن تحدد مصيرهم.

وأجرت حماس وإسرائيل صفقة لتبادل الأسرى بوساطة مصرية عام 2011 بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي ظل أسيرا لمدة خمسة أعوام في غزة، مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني.