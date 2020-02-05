الأطراف الليبية توافق على تحويل الهدنة إلى وقف لإطلاق النار

المصدر: جنيف - وكالات

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس، أن ممثلي أطراف النزاع في ليبيا المجتمعين في جنيف، وافقوا على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقال إن هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين حكومة طرابلس والجيش الوطني الليبي، تزامناً مع بدء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وتضم محادثات جنيف خمسة عسكريين كبار من الجيش الوطني الليبي، وخمسة من القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس، واستمر القتال على الأرض، على الرغم من الدعوة إلى الهدنة والقمة دولية بشأن ليبيا التي عُقدت في برلين في الـ19 من يناير الماضي.

واستنكر سلامة وجود أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا، وقال إنه طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد مجدداً على حظر السلاح القائم، ويوافق على إجراءات لضمان الالتزام به.

وتابع: «المحادثات بين الطرفين اللذين لم يلتقيا وجهاً لوجه في جنيف تهدف إلى سد الفجوات في وجهات النظر بشأن كيفية تنظيم الوقف الدائم المستدام لإطلاق النار على الأرض».

وأضاف: «بدأنا معهما ببحث قائمة طويلة من النقاط على جدول أعمالنا، بدءاً من العمل على تحويل الهدنة إلى أخرى أكثر تماسكاً، وتقليل الانتهاك لها، وأيضاً تحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي على وقف دائم لإطلاق النار».

المبعوث الأممي يطلب من مجلس الأمن إصدار قرار للتأكيد على حظر السلاح.