«منظمة الصحة»: فيروس كورونا الجديد «لا يمثل وباءً عالمياً»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن فيروس كورونا الجديد، الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة، لا يمثل بعد حالة وباء عالمي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الوفيات بسبب الفيروس في الصين إلى 425 شخصاً، وتخطت الإصابات 20 ألفاً.

وقالت رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، سيلفي بريان، للصحافيين في جنيف: «حالياً لسنا في حالة وباء عالمي، نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر، نأمل أنه بناء على تدابير منع انتشار الفيروس في هوبي وأماكن أخرى أن يمكننا وقف العدوى والتخلص من الفيروس».

إلى ذلك، بدأ مستشفى ميداني، شيدته الصين خلال 10 أيام، باستقبال مرضى فيروس كورونا الجديد في ووهان، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات المكتظة في هذه المدينة الصينية التي بدأ منها تفشي الفيروس.

وأقبل الصينيون بحماسة على بناء هذه المنشأة التي تتسع لنحو 1000 سرير، حيث بثت القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت مباشرةً ولمدة 24 ساعة يومياً انكباب 4000 عامل مع معدات الحفر لإنهاء العمل.

ووضعت المنشأة التي منحت اسم «هيوشنشان» تحت سيطرة الجيش، وهي واحدة من مستشفيين مجهزين مسبقاً، تقرر تشييدهما بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية في هذه المدينة الكبيرة التي يقطنها 11 مليون شخص، والتي تواجه تدفقاً غير اعتيادي من المرضى.

وبثت قناة «سي سي تي في» الرسمية صوراً لمرضى يرتدون أقنعة طبية، وينزلون من سيارات الإسعاف نحو كراسي متحركة أو أسرة نقالة بمساعدة أطباء في بزات زرقاء.

وعمل البناؤون ليل نهار لإنهاء تشييد هذا المستشفى، وارتدى جميعهم أقنعة واقية بطلب من السلطات التي أمرت جميع سكان ووهان بفعل ذلك.

وجرى وصل الموقع بشبكة الجيل الخامس للإنترنت، التي تتيح إجراء اتصالات شديدة السرعة، والقيام بتشخيصات عبر الفيديو من خلال طاقم خبراء يقوم بتوجيه الفرق الميدانية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، ويعمل فريق طبي عسكري مؤلف من 1400 شخص في هذه المنشأة، بعضهم شارك مسبقاً في مكافحة فيروس سارس وحمى الإيبولا.

وسجلت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أول وفاة بفيروس كورونا الجديد، فيما فُرضت قيود على حركة التنقل في مدينتين أخريين بعيدتين عن بؤرة الفيروس، تضم إحداهما موقع مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية.

ونفت الجزائر، أمس، ما تردد عن حدوث وفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد، وقال مدير مستشفى القطار بالعاصمة الجزائر، عصام الدين بويوسف: «ما تم تداوله عن وفاة ثلاث نساء بالعاصمة أخيراً بفيروس كورونا عارٍ تماماً عن الصحة، وإنما هي حالات انفلونزا موسمية».

وأكدت الحكومة الماليزية تسجيل أول حالة إصابة بين مواطنيها بالفيروس، لمواطن ماليزي يبلغ من العمر 41 عاماً.

بريطانيا تطالب جميع مواطنيها بمغادرة الصين

طالبت الحكومة البريطانية جميع مواطنيها بمغادرة الصين، لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وقال وزير الخارجية، دومينك راب، في بيان: «سلامة وأمن الشعب البريطاني ستبقى أولويتنا، لذلك، نطالب جميع المواطنين البريطانيين في الصين بمغادرة البلاد إذا استطاعوا، لتقليص خطر إصابتهم بالفيروس».

وجاء في تحديث لمنشور السفر، الذي يصدره مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث: «طواقم العمل الرئيسة ستبقى في سفارتها وقنصلياتها بالصين، ما سيحد من قدرتهم على مساعدة المواطنين البريطانيين».

لندن - د.ب.أ

مستشفى ميداني شيّدته الصين خلال 10 أيام يبدأ استقبال المرضى في ووهان.