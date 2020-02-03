حادث طعن بجنوب لندن.. والشرطة تقتل مرتكب الهجوم

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أمس، أنها أطلقت النار على رجل بجنوب لندن، في واقعة تتصل بالإرهاب، لافتة إلى أن عدداً من الأشخاص تعرض للطعن بسكين في الحادث.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في شارع للتسوق بمنطقة ستريثام جنوب لندن، وأشارت إلى أن المهاجم لقي حتفه بعدما أطلقت النار عليه، لافتة إلى أنه يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلّقت مروحيات في سماء المنطقة، ودعت الشرطة المواطنين البريطانيين إلى تجنب التوجه لمسرح الجريمة.